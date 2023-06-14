Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet

AA

Öksüz kalan yaban keçileri "Munzur" ve "Dersim" besici aileye emanet

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'de anneleri öldüğü için koruma altına alınan yaban keçisi yavruları "Munzur" ve "Dersim", emanet edildikleri besici aile tarafından özenle bakılıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaklaşık bir hafta önce hasta yaban keçisi ve iki yavrusunu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen DKMP personeli, araçla gittikleri milli parktan hasta keçiyi ve yavrularını alarak şubeye getirdi.

Koruma altına alınan hasta yaban keçisi öldü, yavruları ise öksüz kaldı.

DKMP görevlileri de ikiz yaban keçisi yavrularının daha sağlıklı büyüyebilmesi için Ovacık ilçesinde yaşayan besici Umut Can Yarar ile iletişim kurdu.

Ekipler, daha sonra yaban keçilerini ilçeye götürerek Mercan Dağları'nda yayla yaşamı süren Yarar'a emanet etti.

Yarar, şimdilerde kendi koyun ve keçilerinin yanı sıra yaban keçisi yavrularının bakımıyla ilgileniyor.

- Hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıklarında doğaya bırakılacaklar

Zorlu yayla şartlarında mesai yapan Yarar, "Munzur" ve "Dersim" adını verdiği erkek ve dişi yaban keçilerinin günde 6-7 defa "Sümbül" ve "Nergis" isimli keçiler tarafından emzirilmesini sağlıyor.

Bölgede yaban hayatının korunmasında önemli görev üstlenen DKMP ekipleri de belirli aralıklarla Yarar'ı ziyaret ederek, yaban keçilerin genel sağlık durumuna ilişkin kontroller yapıyor.

Sevimli halleriyle ilgi odağı olan yavrular, hayatta kalacak erişkinliğe ulaştıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.

Besici Umut Can Yarar, AA muhabirine, DKMP görevlilerinin kendisiyle irtibata geçmesinin ardından yaban keçisi yavrularının bakımını üstlendiğini söyledi.

Yaban keçilerini çok sevdiğini belirten Yarar, "Günün belirli saatlerinde onları keçilerime emdirerek karınlarını doyuruyorum. Çünkü, yaban keçi yavrularının mideleri küçük ve normal keçiler gibi değil. Onlarla sıkı bir bağ kurmamaya dikkat ediyorum, tekrar doğal ortamlarına gidecekler. Yavruların bize alıştıktan sonra doğadaki yaşam koşullarını zorlaştırmak istemiyorum. Mesafeli şekilde yavruların bakımını yapıyorum ve onların hareketliliği hoşuma gidiyor." dedi.

Yarar, yaban keçiler için evinin bir köşesinde yer hazırladığını ve onlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

- "Onlar da artık ailemizin bir üyesi oldu"

Oğlaklardan erkek olanın adını "Munzur", dişi olanın adını da "Dersim" koyan Yarar, "Beslenme saatleri yaklaşınca evden çıkıp ahıra geliyorlar, keçilerin meradan geldiğini kontrol ediyorlar. Eğer keçiler gelmemişse tekrar eve dönüyorlar. Onlar da artık ailemizin bir üyesi oldu, bizimle güzel vakit geçiriyorlar." diye konuştu.

Yarar, vatandaşların doğada gördükleri yaban hayvanlarına dokunmamaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"DKMP ekipleri sürekli gelip yaban keçi yavrularını kontrol ediyor. Hayvanların şu an sağlık durumu çok iyi. Geçenlerde bir tanesi rahatsızlık yaşadı, tedavi ettik. En iyi koşullarda yavruların bakım ve beslenmelerini yapmaya çalışıyoruz. Yaban keçilerini iki kıl keçisine emdiriyorum. Keçilerimin de birinin adı Sümbül diğerinin ise Nergis."

Yaban keçi yavrularının ahırına neşe kattığını vurgulayan Fincan Yarar da hayvanlara çok alıştığını dile getirdi.

Yarar, "Onlar annesiz kalmış, biz de anne şefkatiyle onları besliyoruz, bakıyoruz. Onların karnını doyurması ve büyümesi bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli parktaki yolun piknikçi araçları ve mıcırla kapanmasına tepki
YEREL HABERLER Milli parktaki yolun piknikçi araçları ve mıcırla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.