Tunceli'de izinsiz ormana giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılması yasaklandı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'de izinsiz olarak ormanlara giriş ve belirli alanlar dışında ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, orman yangınlarıyla mücadele için toplantı yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde 15 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında tesisleşmenin olduğu alanlar dışında ateşli ve ateşsiz piknik, kamp, izinsiz olarak ormanlara giriş-çıkış yapmak, çadır kurmak ve anız yakmak yasaklanmıştır."

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