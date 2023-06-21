Çemişgezek Belediye Başkanı Yıldız, depremzede aileleri ziyaret etti

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TUNCELİ (AA) - Çemişgezek Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerinin ardından ilçede misafir edilen depremzede aileleri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yıldız, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Uğur Oğuz Köse ile depremzede vatandaşların yaşadığı TOKİ konutlarına gitti.

Burada evleri tek tek ziyaret eden Yıldız, ailelerle sohbet ederek ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Yıldız, AA muhabirine, ülke olarak son yüzyılın en büyük felaketini yaşadıklarını hatırlattı.

Belediye olarak depremzedelere her desteği sunmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, "Bundan sonra üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya ben ve arkadaşlarımız hazırız. Tekrardan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Ziyarete, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Metin ve Gençlik Kolları Başkanı Uğur Demir de eşlik etti.

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