Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Nevzat Akdemir anıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, 30 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Nevzat Akdemir için anma töreni düzenlendi.
İlçenin Tekeli köyünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğretmen Nevzat Akdemir'in şehit olduğu yerde öz geçmişi okunarak dualar edildi.
Törene, Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abbas Başer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, İlçe Müftüsü İsmail Güven, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.