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Tunceli'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA

Tunceli'de FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ankesör-büfe aranma kaydı, "mahrem imam"larla bağlantısı olduğu ve çeşitli örgüt mensuplarının ifadelerinde isimleri geçtiği iddia edilen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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