Munzur Gözeleri yeni çehresiyle yaz tatiline hazır

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TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Gözeleri, peyzaj projesi kapsamında yapılan çalışmalarla yaz tatiline hazır hale getirildi.

Yayla, göl ve şelaleleriyle öne çıkan ilçede bulunan Munzur Gözeleri, kaya oyuklarından çıkan suları, irili ufaklı şelaleleri ve yeşilin tonlarına sahip bitki örtüsüyle ilgi çekiyor.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünce 2001 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı ilan edilen Munzur Gözeleri, yaklaşık 2 yıl önce başlatılan peyzaj projesinin tamamlanmasıyla farklı bir görünüme kavuştu.

Fırat Kalkınma Ajansı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan finansmanla, Munzur Gözeleri'nde ahşap yürüme yolları, köprü güçlendirme çalışması, giriş kısımlara bazalt taşların döşenmesi, sit alanı dışında kalan kısımlara otopark, organik ürün satış stantları, kurban kesim yeri, mutfak ve çadır alanları yapıldı.

Yeni çehreye kavuşan Munzur Gözeleri, turizm sezonunun açılmasıyla çevre il ve civar ilçelerden gezi gruplarını ağırlamaya başladı. Günübirlik turlarla Munzur Gözeleri'ne gelen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında gezinti yaparak güzel vakit geçiriyor.

- "İnsanlar yürüyüş yolları sayesinde her yeri kolaylıkla gezebiliyor"

Ziyaretçilerden Nural Sevim, AA muhabirine, Tunceli'nin doğasıyla öne çıkan bir il olduğunu söyledi.

Bölgedeki doğal güzelliklerin çöp atılarak kirletilmemesini isteyen Sevim, şöyle konuştu:

"Memleketin insanı olarak yerlere çöp atıldığı zaman çok üzülüyorum. Herkesin buraya gelip ziyaret ettiği Munzur Gözeleri'ni kirletmeden görüp tadını çıkararak gitmelerini çok isterim. Suyun şırıl şırıl akması insanı bir nebze dinlendiriyor ve tabiatın güzelliğine dalıyorsunuz. Yaklaşık 2 yıl önce de buraya gelmiştim ama burası ahşap değildi. Şu an çok iyi olmuş ve insanlar yürüyüş yolları sayesinde her yeri kolaylıkla gezebiliyor. Görüntü açısından da güzel duruyor."

Ziyaretçilerden Ali Tacay ise stresten uzaklaşmak için il merkezinden Munzur Gözeleri'ne gezmeye geldiğini söyledi.

Eriyen kar suları ve yağmurlarla suların coştuğunu anlatan Tacay, "Burası bölge için önemli bir alan. Her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce turist geliyor. Buranın korunmasını istiyoruz." dedi.

- Ziyaretçiler bölgenin doğal güzelliklerine hayran kalıyor

Misafirlerden Fahri Durgun da iş gezisi için Tunceli'ye geldiğini ve kentin güzelliklerini görmek için arkadaşlarıyla geziye çıktığını söyledi.

Durgun, bölgenin doğal güzelliklerine değinerek, "Tunceli'den çıktıktan sonra Munzur Gözeleri'ne gelene kadar yol kenarında yaban keçilerini, akarsuları ve bitki örtüsü çeşitliliğini gördük. Burada her yerde su var ve şelalelerin yoğunluğu beni kendimden geçirdi." ifadelerini kullandı.

Ali Hadi Yıldız da Munzur Gözeleri'nin başka yerde bulunmayan bir oluşuma sahip olduğunu söyledi.

Yıldız, "Buraya sahip çıkmak ve bu doğayı muhafaza etmek lazım. Son zamanda yapılan peyzaj çalışmaları da çok güzel ama az. Buranın daha da ağaçlandırılması ve güzelleştirilmesi lazım. Buraya katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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