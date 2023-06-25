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Turizmin hareketlendiği Tunceli Ovacık'ta bungalov evler yaygınlaşıyor

AA

Turizmin hareketlendiği Tunceli Ovacık'ta bungalov evler yaygınlaşıyor

TUNCELİ (AA) - SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, Munzur Çayı kıyısı ve ormanlar arasındaki bungalov evlerde turistler doğayla iç içe tatil yapıyor.

El değmemiş doğası ve gezi rotalarıyla öne çıkan Ovacık'ta, çeşitli projeler hayata geçirilerek turizmin canlandırılması amaçlanıyor.

Dört mevsim farklı güzellikler sunan ilçede, son yıllarda artan turist hareketliliği de yerel işletmecileri konaklama alanları yapmaya yönlendirdi.

Munzur Çayı kıyısı ve ormanlık arazilerde bungalov evler hayata geçiren işletmeciler, yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda misafiri ağırlıyor.

Yörede 7 işletmeye ait toplam 29 bungalov ev aktif olarak turistlere hizmet verirken, 20 evin ise tamamlanması için çalışmalar sürüyor.

- "Bungalov evler doğaya çok uyumlu ve çevreye zarar vermiyor"

İşletmecilerden Suat Eren, AA muhabirine, Ovacık ilçesinin doğasıyla ilgi çektiğini söyledi.

İlçede konaklama sorunu yaşandığını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 5 yıl önce burada bir butik otel kurma kararı aldık ve dört evle başladık. Ancak talep çok fazla olunca bungalov evler boyutuyla çalışmalarımıza devam ettik. Bunun nedeni de bungalov evlerin doğaya çok uyumlu olması ve çevreye zarar vermemesi. Şu anda temmuz, ağustos ve eylül ayına kadar tüm rezervasyonlarımız dolu."

Eren, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Ovacık'a turist geldiğini dile getirerek, "Buradaki doğanın enerjisi çok yüksek olduğu için insanlar bu enerjiden mahrum kalmak istemiyor." ifadesini kullandı.

- "Bölgede akan Munzur Çayı'nın turizme etkisi çok fazla"

İşletmeci Erdal Varlıel de ilçede açtığı turistik tesisle vatandaşlara yıllardır hizmet verdiğini dile getirdi.

Turistlerin bungalov evlere yoğun talep gösterdiğini anlatan Varlıel, "Biz de yeni bungalov evler yaparak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Buradaki huzur çok önemli. İnsanlara sorduğumda ilçede inanılmaz bir huzur olduğunu ve stresten uzak yaşadıklarını dile getiriyorlar. Bölgede akan Munzur Çayı'nın da turizme etkisi çok fazla. 12 bungalov evimiz müşterilerimize hizmet veriyor." dedi.

Ziyaretçi Hamit Kartal da eşiyle tatil yapmak için Van'dan Tunceli'ye geldiğini ve bungalov evlerde konakladıklarını belirterek, "Ovacık'ın dağlarında kar, ovalarında ise bahar manzaraları var. Başka yerde sıcaktan durulamazken burada gün içinde hava çok serin oluyor, üşüyoruz." diye konuştu.

Ahşap ustası Fikret Pınar da Ovacık'ta bir işletmeye ait 8 bungalov evi yaptıklarını ve geri kalan talepleri tamamlamaya çalıştıklarını aktardı.

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