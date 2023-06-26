Çemişgezek'te Kurban Bayramı öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşuyor

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TUNCELİ (AA) - Çemişgezek ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, berber ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor.

İlçede yaşayan vatandaşlar, bayram nedeniyle çeşitli hazırlıklar yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bazı vatandaşlar da bayrama daha bakımlı ve şık girmek için kuaför ve berberlerin yolunu tutuyor.

Fazla mesai yapan işletmeciler de müşterilerine en iyi hizmeti vermek için çalışıyor.

Berber Yılmaz Gemici, bayram sebebiyle iş yoğunluğunun arttığını söyledi.

Mesailerinin gece saatlerine kadar sürdüğünü belirten Gemici, "Elimizden geldiğince müşterilerimize yardımcı olmaya çalışacağız. Randevu sistemiyle çalışmamız işimizi biraz rahatlatıyor." dedi.

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