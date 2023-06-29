Tunceli’de polis ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında denetim yaptı

Demir yollarında neden taşlar olur?

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TUNCELİ (AA) - Tunceli’de polis ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla turist yoğunluğunun yaşandığı kentte çalışmalarına ağırlık verdi.

Ekipler, bu kapsamda kentin diğer il ve ilçelerle bağlantılı kara yollarında uygulama noktası oluşturdu.

Şüphelendikleri araçları durduran ekipler, narkotik köpekler desteğinde uyuşturucu madde aradı.

Denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi.

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