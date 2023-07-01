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Tunceli'de kaçak balık avlayan kişilere 13 bin 232 lira ceza kesildi

AA

Tunceli'de kaçak balık avlayan kişilere 13 bin 232 lira ceza kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kaçak balık avladıkları belirlenen 4 kişiye, 13 bin 232 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi Müdürlüğü görevlileri, kentte kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda turist yoğunluğunun yaşandığı Munzur Vadisi Milli Parkı'nda devriye görevi yaptı.

Bölgedeki Munzur Çayı kıyısında incelemelerde bulunan ekipler, 4 kişinin kaçak olarak kırmızı benekli alabalık avladığını tespit etti.

Bu kişiler hakkında, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılarak 13 bin 232 lira ceza kesildi.

DKMP görevlileri, avlanan balıklara ve avda kullanılan malzemelere el koydu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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