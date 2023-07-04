Tunceli'de köylüler dut hasadı ve pekmez yapımına başladı

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde köylüler tarafından hasat edilen dutlar, meşakkatli çalışmayla pekmez haline getiriliyor.

İlçedeki dağlık arazilerde dut yetiştiren köylüler, her yıl temmuz ayında olgunlaşan ürünleri toplamak için zorlu mesai harcıyor.

Günün belirli saatlerinde bahçelerinin yolunu tutan köylüler, uzun sırıklar yardımıyla dutları dalından yere döküyor.

Köylüler daha sonra elleriyle tek tek topladıkları dutları kovalara koyup pekmez yapmak üzere evlerine taşıyor.

Dutları bir süre kazanlarda kaynatan köylüler, daha sonra bez torbalara koyarak süzüyor ve ortaya çıkan suyu tekrar ateşte kaynatıyor.

Saatlerce kaynatılan dut suyu istenilen pekmez kıvamına ulaştıktan sonra üreticilerce teneke ve bidonlara konulup damlarda dinlendirmeye bırakılıyor.

Yaklaşık bir hafta güneşte bekletilen dut pekmezi, köylüler tarafından tekrar süzgeçten geçirilerek tüketilmeye hazır hale getiriliyor.

Köylüler, geleneksel yöntemlerle ürettikleri dut pekmezini toptan ya da perakende satarak gelir elde ediyor.

Üreticilerden Gezer Sürücü, AA muhabirine, dut hasadının başlamasıyla iş yoğunluğunun arttığını söyledi.

Ailesiyle beraber topladıkları dutlardan pekmez yaptığını belirten Sürücü, Çemişgezek pekmezinin tüketiciden yoğun talep gördüğü ve kilogramının 150 liradan satıldığını dile getirdi.





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