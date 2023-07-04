Tunceli'de koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi.

Dağlık ve ormanlık alanların fazla olduğu ilçede, birçok memeli, kuş, sürüngen ve böcek türü yaşıyor.

Kentte kaçak avcılığa karşı yürütülen çalışmalar sayesinde de yaban hayvanları doğal ortamlarında sıkça görülüyor.

İlçenin 3 bin rakımlı Mercan Dağları'nda çengel boynuzlu dağ keçisi, arazide tek başına gezinirken kayıt altına alındı.

Bir süre otlarla beslenen dağ keçisi, daha sonra zirveye doğru tırmanarak gözden kayboldu.

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