Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları Tunceli'de tamamlandı

TUNCELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Judo Federasyonu iş birliğinde Tunceli'de düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi Judo Yarı Final Müsabakaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Batman, Hakkari, Şırnak, Iğdır, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Van, Siirt, Adıyaman ve Kars'tan 123 sporcu ile antrenörleri katıldı.

Kentte üç gün süren müsabakalarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden erkek ve kadın sporcular başarılı olmaya çalıştı.

Müsabakalarda dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Organizasyon sonucunda yapılan puanlamaya göre, kadınlar grubunda Kars takımı birinci, Diyarbakır ikinci, Hakkari üçüncü oldu.

Erkekler grubunda ise Şanlıurfa takımı birinci, Hakkari ikinci, Diyarbakır ise üçüncü sıraya yerleşti.

Dereceye giren takımlara gerçekleştirilen törenle ödülleri ve katılım belgeleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de sportif faaliyetlerin her geçen yıl yaygınlaştığını söyledi.

Judo müsabakaları sayesinde farklı kültürlerin kaynaştığını belirten Ekinci, Tunceli’de ilk defa yapılan judo yarı final müsabakalarında emeği geçen tüm sporculara ve antrenörlere başarı diledi.