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        Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi

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        Giriş: 06.07.2023 - 22:11
        Tunceli'de kaçak salep yumrusu toplayan kişilere 488 bin 630 lira ceza kesildi

        TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Ovacık ilçesinde kaçak olarak salep yumrusu toplayan 2 kişiye 488 bin 630 lira ceza kesildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Ovacık’ta koruma kontrol faaliyeti yaptı.

        Ekipler, ilçenin Eğripınar köyü civarında 2 kişinin kaçak olarak arazide salep yumrusu topladığını fark etti.

        Bunun üzerine jandarmayla bölgeye giden DKMP ekipleri, bu kişiler hakkında, yasal işlem başlatarak 488 bin 630 lira ceza uyguladı.

        Kaçak toplanan 1 kilo 800 gram salep yumrusuna ise el konuldu.

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