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        Tunceli'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:42
        Tunceli'de köprü korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde köprü korkuluklarına çarparak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Özlem B’nin kullandığı 44 AEL 392 plakalı otomobil, Tağar Köprüsünde kontrolden çıkarak demir korkuluklara çarptı.

        Kazada otomobilin ters dönmesi sonucu sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, kaldırıldığı Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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