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        Tuncelili hayvansever kaybolan kekliğini bulana para ödülü verecek

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 11:18
        Tuncelili hayvansever kaybolan kekliğini bulana para ödülü verecek

        TUNCELİ (AA) - Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan Dursun Biçici, kaybolan kekliğini bulan kişiye bin lira ödül verecek.

        Biçici, AA muhabirine, kekliğini Tepebaşı Mahallesi’nde kaybettiğini söyledi.

        Hayvanın bulunması için arama çalışması başlattığını belirten Biçici, "Kekliğe bir an önce kavuşmayı arzu ediyorum. O yüzden de bulan kişiye bin lira para ödülü vereceğim." dedi.

        Biçici, kekliğin bulunması halinde mahalle muhtarı Sinan Biçici’ye teslim edilmesini istedi.

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