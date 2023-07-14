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        Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:42
        Tunceli'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinliği düzenlendi

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        İl merkezindeki Paşalar Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, şehitler anısına Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dua edildi.

        Buradaki programın ardından Munzur Üniversitesi kampüsündeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde etkinliklere devam edildi.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vali Özkan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, AK Parti İl Başkanı Sercan Özaydın, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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