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        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 18:05
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tunceli'de ziyaretlerde bulundu

        TUNCELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli’ye geldi.

        Eminoğlu, Valilik binasına gelişinde Vali Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci tarafından karşılandı.

        Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Eminoğlu, Vali Özkan ile görüşerek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ziyaret sonrası Özkan, Eminoğlu’na "Zülfikar" hediye etti.

        Eminoğlu, daha sonra ildeki spor tesislerini gezdi.

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