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        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:01
        Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda fırın işleten D.Ö. ile M.K arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        M.K, yanında getirdiği silahla iş yerine doğru ateş etti.

        Bu sırada fırında çalışan 3 kişi, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheli M.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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