Tunceli'de kuru tarım arazileri Cevizlidere Barajı ile suya kavuşacak

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yapımı süren Cevizlidere Barajı'nın tamamlanmasıyla, 29 bin 40 dekar kuru tarım arazisinin modern sistemle sulanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte son yıllarda devletin sağladığı yatırımlarla tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çemişgezek'te de tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl Cevizlidere Barajı projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında barajın, gövde sıyırma kazıları ve ulaşım yollarının yapımına devam ediliyor.

Tamamlandığında temelden yüksekliği 65 metre olacak baraj, 27 milyon 57 bin metreküp suyu depolayarak 29 bin 40 dekar kuru tarım arazisini sulama imkanı sağlayacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Cevizlidere Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirtti.

Barajın tamamlanmasıyla tarım arazilerinde verimin artacağını kaydeden Balta, "Sulu tarıma geçilmesiyle çiftçimiz farklı ürünler ekip dikebilecek ve kazançları artacak. Tuncelili üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 106 milyon 464 bin 125 lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.​