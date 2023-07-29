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        Tunceli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 13:14
        Tunceli'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 7 kişi gözaltına alındı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli’de izinsiz basın açıklaması ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 7 kişiyi gözaltına aldı.

        Moğultay Mahallesi’ndeki Sanat Sokağı’nda toplanarak Kışla Meydanı’na yürümek isteyen İnsan Hakları Derneği (İHD) Tunceli Şubesi üyelerine, polis ekipleri dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Uyarılara rağmen yürüyüşlerine devam eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli arbede çıktı.

        Arbede sırasında gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.

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