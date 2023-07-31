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        Erzincan ve Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:11
        Erzincan ve Tunceli'de muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtıldı

        TUNCELİ/ERZİNCAN (AA) - Erzincan ve Tunceli’de muharrem ayı vesilesiyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Tunceli'de Valilik tarafından Moğultay Mahallesi’ndeki Yeraltı Çarşısı Meydanı’nda aşure dağıtım programı düzenlendi.

        Vali Mehmet Ali Özkan, aşure günü dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Allah niyetlerimizi, niyazlarımızı ve oruçlarımızı kabul etsin." dedi.

        Dua edilmesinin ardından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Programa, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Jandarma Komutanı Albay Ergün Cebeci, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Erzincan

        Erzincan'da da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfınca muharrem ayı dolayısıyla 6 bin kişiye aşure dağıtıldı.

        Vali Mehmet Makas, vakfın Erzincan şubesi cemevinde düzenlenen programda, Erzincan'ın birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, örnek olduğu kentlerden biri olduğunu belirterek, "Bu millet ne zaman birbirine kenetlendiyse, hemhal olduysa dünyaya örnek teşkil etmiş ve dünyaya adalet ile hoşgörüyü yaymış bir millettir. Bir ve beraber olmak, insana insan olması hasebiyle değer verebilmek, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevmektir. Bu duyguların en üst seviyede olduğu kültür Alevi kültürüdür." diye konuştu.

        Makas, matem ayında Hazreti Hüseyin ve ehlibeytini rahmetle andıklarını ifade etti.

        Belediye Başkanı Bekir Aksun ise birlik beraberlik içerisinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek için bu tür etkinliklerde el ele verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizin geleceğini birlikte şekillendirmeliyiz. Bugün buradayız, aynı kilimin desenleriyiz. Birbirimizden bir farkımızı yoktur. Hepimiz biriz." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da dostluğun, kardeşliğin ve hoşgörünün bir arada bulunduğu Erzincan'da vatandaşlarla olmanın mutluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Dua edilmesinin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

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