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        Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 12:52
        Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamaları 15 gün izne bağlandı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de eylem, etkinlik ve basın açıklamalarının 15 gün süreyle izne bağlandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kentte 3-6 Ağustos'ta 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'nin düzenleneceği belirtildi.

        Festivalin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "İl merkezi ve ilçelerimizde izin verilen festival programlarının icra edilecek içerikleri haricinde düzenlenecek eylem, etkinlik ve basın açıklamaları, 15 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle mülki amir iznine bağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, izinsiz yapılacak olan eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

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