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        Tunceli'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:44
        Tunceli'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

        TUNCELİ (AA) - Tunceli’de fırınlarda ekmek gramajı ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

        Kentte vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıda ürünlerini tüketmelerini sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, bu kapsamda Atatürk ve Moğultay mahallelerindeki fırınlara yönelik denetim yaptı.

        Ekipler, fırınlarda üretilen ekmek ve pidelerin gramajını inceleyerek, imalat yerlerinde çalışan personellerin hijyen kurallarına uyumunu kontrol etti.

        Denetimler belirli aralıklarla sürecek.

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