Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde vatandaşlara aşure dağıtıldı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Kırklar Cemevi'nde aşure dağıtım etkinliği düzenlendi.
Dua edilmesinin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.
Programa, Kaymakam Önder Koç, Belediye Başkanı Metin Levent Yıldız, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Azercan Koç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ekber Yurt, İlçe Jandarma Komutanı Abbas Başer, İlçe Emniyet Amir Vekili Emrullah Çakasoğlu, İlçe Müftüsü İsmail Güven, AK Parti İlçe Başkanı Uğur Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.