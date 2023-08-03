Tunceli'de 21. Munzur Kültür ve Doğa Festivali başladı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 21'incisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali çeşitli etkinliklerle başladı.
Tunceli Belediyesi, bazı dernek ve ilçe belediyelerince organize edilen festivalin ilk gününde, kente gelen misafirler karşılandı.
Şehir içinde yapılan kortej sonrası katılımcılar Kışla Meydanı'nda bir araya geldi.
Burada devam eden programda Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu festivalin açılış konuşmasını yaptı.
Konuşmaların ardından kentin çeşitli noktalarında halk oyunları gösterisi, panel, belgesel gösterimi ve fotoğraf sergisi gibi etkinlikler yapıldı.
Festival, 6 Ağustos'ta sona erecek.