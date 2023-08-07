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        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi

        Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 22:41
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        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda il merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.

        Evin bahçesinde yapılan aramada 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli C.G'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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