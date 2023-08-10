Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Malatya'da meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ (AA) - Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

        Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.48'de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

        Depremin Tunceli’de de hissedildiği belirtilen açıklamada, herhangi olumsuz bir durum ve ihbar tespit edilmediği kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İsrail: Suudi Arabistan ile normalleşme an meselesi
        İkinci yarı oynanıyor...
        İkinci yarı oynanıyor...
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Beşiktaş tur kapısını araladı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Fred'de mutlu son!
        Fred'de mutlu son!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        Real Madrid'e Arda şoku!
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        "21. Yüzyılın en büyük halk sağlığı sorunu"
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 

        Benzer Haberler

        İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik
        İmamoğlu: Halkımızı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında mutlu edemedik
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Serinlemek için girdiği çayda boğuldu
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        Tunceli'de serinlemek için Pülümür Çayı'na giren kişi boğuldu
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli'de konukevinin açılışında konuştu:
        İBB Başkanı İmamoğlu, Tunceli'de konukevinin açılışında konuştu:
        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        Tunceli'de bir evde 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...
        İmamoğlu: 5 yıl bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü yönetimi olduğu...