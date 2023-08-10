Malatya'da meydana gelen depremin hissedildiği Tunceli'de olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi
TUNCELİ (AA) - Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 20.48'de Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.
Depremin Tunceli’de de hissedildiği belirtilen açıklamada, herhangi olumsuz bir durum ve ihbar tespit edilmediği kaydedildi.