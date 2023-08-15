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        Tunceli'de terör şehitleri dualarla anıldı

        Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:53
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        Tunceli'de terör şehitleri dualarla anıldı
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ve 2 güvenlik korucusu dualarla anıldı.

        Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 2'si güvenlik korucusu 8 kişinin kabirleri başında anma programı düzenlendi.

        Şehitlikte duaların okunmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kabirlere karanfil bırakıldı.

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