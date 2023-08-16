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        Yozgat Valisi olarak atanan Özkan için Tunceli'de veda programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 10:22
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        Yozgat Valisi olarak atanan Özkan için Tunceli'de veda programı düzenlendi
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        TUNCELİ (AA) - Valiler Kararnamesi ile Yozgat Valiliğine atanan Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan için veda programı yapıldı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) 93. Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, cemevi dedeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Vali Özkan, yaptığı açıklamada, kentte 3 yılı aşkın süredir görev yaptığını hatırlattı.

        Şehrin sorunlarını verimli yöntemlerle çözüp, kurum ve kuruluşlar arasında koordineli çalışmaya gayret gösterdiğini ifade eden Özkan, "Sizlere veda ederken öncelikle bu toprakların bağımsızlığı ve ilelebet istiklali için şehit olmuş kıymetli vatan evlatlarımızın yakınları, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin haklarını helal etmelerini istiyorum. Onlara minnet ve şükran duygularımla veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Özkan, Tunceli'ye hizmet vermekten onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        " 'Allah devletimizin ve milletimizin vaktini boşa harcamayı nasip etmesin.' ilkesiyle çıktığımız hizmet yolunda, devlet-vatandaş işbirliğini sağlamayı, Valiliğimizin kapısını sonunda kadar açık tutmayı, sorunları hızlı, verimli yöntemlerle çözmeyi, kamu kaynaklarını ilimizin önceliklerini gözeterek etkin ve verimli kullanmayı öncelikli hedefimiz olarak seçtik. Elbette bu zaman içerisinde yetişemediğimiz hizmetler de oldu. İnşallah onlar da zamanla ve sırasıyla çözüm bulacak, güzide kentimiz hak ettiği güzelliklere kavuşacaktır."

        ​​​​​​​Babamansur Ocağı Dedesi Mehmet Halis ve İl Müftüsü Şevket Dilmaç tarafından okunan dualarla uğurlanan Özkan'a, çalışmalarından dolayı hediye ve plaketler verildi.

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