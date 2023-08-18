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        Tunceli'de ANALİG Rafting Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:17
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        Tunceli'de ANALİG Rafting Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Rafting Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlendi.

        Munzur Çayı'nda gerçekleştirilen müsabakalara, Diyarbakır, Van, Hakkari, Bingöl, Antalya, Yozgat, İstanbul, Afyonkarahisar, Muğla ve Tunceli'den kadın ve erkeklerde 17 takım katıldı.

        Sporcular, karma, kadınlar ve erkekler kategorilerinde sprint, slalom, nehir inişi ve H2H yarışlarında kürek çekti.

        Organizasyonda erkeklerde Muğla birinci, Tunceli ikinci, Yozgat üçüncü oldu. Kadınlarda ise İstanbul birinciliği, Tunceli ikinciliği, Bingöl -A üçüncülüğü elde etti. Karma kategorisinde de Yozgat ilk sırada yer alırken, Muğla -A ikinci, İstanbul ise üçüncü oldu.

        Sporculara kupa ve madalyaları Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci ve il protokolü tarafından verildi.

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