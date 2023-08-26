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        Tunceli'de KOM ekiplerinin 56 günlük denetimleri sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 08:38 Güncelleme: 26.08.2023 - 08:38
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        Tunceli'de KOM ekiplerinin 56 günlük denetimleri sona erdi
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde 56 gündür yaptığı denetimler tamamlandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kent genelinde suç örgütlerinin oluşumunu engelleme, ulusal güvenliğe yönelik suçlarla ve kaçakçılıkla mücadele, halkın huzur ile güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda il genelinde 1 Temmuz-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde 680 araç ile 48 iş yeri arandı. Aramalarda gümrük kaçağı 37 bin 800 makaron ele geçirildi.

        Aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı, 2 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında işlem yapıldı.

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