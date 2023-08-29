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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 09:28 Güncelleme: 29.08.2023 - 09:28
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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de polis ekiplerinin 28 gün süren asayiş denetimlerinde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ile güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda il genelinde 1-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 37 bin 42 kişi kontrol edildi, 91 kişiye işlem yapıldı.

        Denetimlerde, aranması olan 4 kişi yakalandı, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız silah ve 2 kesici delici alet ele geçirildi.

        Ekipler 6 bin 551 kişiyi de Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.

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