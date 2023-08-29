Tunceli'deki asayiş denetimlerinde aranan 4 kişi yakalandı
TUNCELİ (AA) - Tunceli'de polis ekiplerinin 28 gün süren asayiş denetimlerinde ruhsatsız silah ele geçirildi, aranan 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın huzur ile güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda il genelinde 1-28 Ağustos'ta gerçekleştirilen denetimlerde, 37 bin 42 kişi kontrol edildi, 91 kişiye işlem yapıldı.
Denetimlerde, aranması olan 4 kişi yakalandı, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız silah ve 2 kesici delici alet ele geçirildi.
Ekipler 6 bin 551 kişiyi de Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirdi.