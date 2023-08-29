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        Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:10 Güncelleme: 29.08.2023 - 14:10
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        Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de eğlence mekanında çıkan kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası gözaltına alındı.

        Munzur Çayı kenarındaki bir eğlence mekanında kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 10 kişi, Tunceli Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinden sonra gözaltına alındı.

        Gözaltına alınanlardan 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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