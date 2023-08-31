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        Tunceli'de narkotik denetimlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 10:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 10:37
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        Tunceli'de narkotik denetimlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de polis ekiplerinin yaptığı narkotik denetimlerinde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda il genelinde 1-30 Ağustos'ta ekiplerce yürütülen narkotik denetimlerinde, 133 kişi kontrol edildi, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Denetimlerde 1 zanlı tutuklandı, 254,6 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

        Ekipler, 1814 kişiyi de Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) hakkında bilgilendirdi.

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