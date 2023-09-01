TUNCELİ (AA) - Tunceli'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimlerde, 14 bin 920 dolu, 6 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram nargile tütünü, 1 elektronik sigara ve 7 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Ürünlere el koyan ekipler, şüpheliler hakkında da işlem başlattı.