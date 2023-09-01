Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:54 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ (AA) - Tunceli'de son 1 ayda gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 16 bin 469 araç kontrol edildi, 856 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uygulamalarına ilişkin veriler paylaşıldı.

        Ekipler, il genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, sürücüleri trafik kurallarına, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek amacıyla çalışmalarını sürdürdü.

        Bu kapsamda, kent genelinde son 1 ayda gerçekleştirilen denetimlerde, 16 bin 469 araç kontrol edilirken 1763 sürücüye idari işlem uygulandı.

        Denetimlerde 856 sürücüye hız ihlali yaptığı için ceza kesildi, 37 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi
        Çemişgezek Kaymakamı Koç için veda programı düzenlendi
        Tunceli'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi
        Tunceli'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ve elektronik sigara ele geçirildi
        Tunceli'de narkotik denetimlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Tunceli'de narkotik denetimlerinde uyuşturucu ve silah ele geçirildi
        Munzur ve Pülümür vadilerinin 'Kesin korunacak hassas alan' ilanı, bölge ha...
        Munzur ve Pülümür vadilerinin 'Kesin korunacak hassas alan' ilanı, bölge ha...
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Çemişgezek'te sağanak etkili oldu
        Çemişgezek'te sağanak etkili oldu