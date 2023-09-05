Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi

        Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 3 bin 217 araç kontrol edilerek 93 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte trafik ihlallerinin önlenmesi ve sürücülerin kurallara uygun araç kullanmaları için çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda kentin giriş ve çıkış noktaları ile bazı ana caddelerde 28 Ağustos - 4 Eylül arasında trafik denetimleri gerçekleştirdi.

        Denetimler kapsamında 3 bin 217 aracı kontrol eden ekipler, 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesti.

        Yedi sürücünün de ehliyetine el konulan denetimlerde, 11 araç trafikten men edildi, 119 sürücü hakkında ise idari işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Erdoğan-Putin görüşmesinde gündem olan anlar
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı

        Benzer Haberler

        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor - Yeniden
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor - Yeniden
        Baraj gölünde av çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor
        Baraj gölünde av çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor
        Tunceli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tunceli'de kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
        Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan...
        Tunceli'de kendilerini askeri personel olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan...
        Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı
        Mehmetçik Vakfı adına para toplayan dolandırıcılara gözaltı