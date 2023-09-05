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        Tunceli'de farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:11 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:11
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        Tunceli'de farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 4 Eylül arasında asayiş denetimleri gerçekleştirdi.

        Bu sayede suçlularla etkin müdahale yürüten ekipler, 8 bin 437 kişiyi kontrol ederek farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 568 kişiyi bilgilendiren ekipler, denetimlerde kurusıkı tabanca ve kesici alet ele geçirdi.

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