Tunceli'de farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polis ekiplerince yapılan asayiş denetimlerinde farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 4 Eylül arasında asayiş denetimleri gerçekleştirdi.
Bu sayede suçlularla etkin müdahale yürüten ekipler, 8 bin 437 kişiyi kontrol ederek farklı suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı.
Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da 568 kişiyi bilgilendiren ekipler, denetimlerde kurusıkı tabanca ve kesici alet ele geçirdi.