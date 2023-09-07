Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Tunceli'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:25 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda 1-31 Ağustos'ta il genelinde belirledikleri bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 552 kök kenevir bitkisi, 47 kök skunk bitkisi, 5 gram kubar esrar ve 2 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 zanlı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Göçemeyenler! Hasta ve yetişkin olmayan leylekler Samsun'da kaldı
        Dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        DSÖ'den Covid-19 açıklaması! "Endişe verici" artış yaşanıyor
        Ünlü yönetmene veda
        Ünlü yönetmene veda
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Ortağının otomobilini durdurdu! Eşinin yanında öldürdü!
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Kızının kına gecesinde başından vuruldu!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        3 bölge için yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        Kuzey Tunçelli, gençlerde dünya şampiyonu
        18 yıl sonra bir ilk!
        18 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Tunceli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı
        Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, göreve başladı
        Tunceli'de farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de farklı suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi
        Tunceli'de 93 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor (2)
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor - Yeniden
        Baraj gölünde ava çıkıp, dönmeyen balıkçı aranıyor - Yeniden