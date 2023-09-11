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        Tunceli'de okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı

        Tunceli'de polis ekiplerince okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:30
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        Tunceli'de okul önleri ve çevresinde güvenlik denetimi yapıldı
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        Kentte eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenliği sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

        Ekipler, bu kapsamda Atatürk, Moğultay ve Cumhuriyet mahallelerindeki okulların önlerinde ve çevresinde devriye görevi yürüttü.

        Şüpheli kişi ve araçları durdurarak arama yapan ekipler, tekel bayilerini de kontrol edip çocuklara satılması yasak ürünleri denetlendi.

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