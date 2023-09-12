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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:01
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        Tunceli'deki asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda 4-12 Eylül tarihinde yaptıkları asayiş denetimlerinde 9 bin 347 kişiyi kontrol etti.

        Denetimlerde farklı suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 453 kişiye bilgilendirme yaptı.

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