Tunceli'deki asayiş denetimlerinde 4 şüpheli yakalandı
Tunceli'de polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde aranan 4 şüpheli yakalandı.
Giriş: 12.09.2023 - 18:01 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:01
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda 4-12 Eylül tarihinde yaptıkları asayiş denetimlerinde 9 bin 347 kişiyi kontrol etti.
Denetimlerde farklı suçlardan aranan 4 şüpheliyi yakalayan ekipler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 453 kişiye bilgilendirme yaptı.