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        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi

        Tunceli'de hız ihlali yaptığı tespit edilen 195 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:57
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        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktaları ile bazı ana caddelerde 4-12 Eylül tarihinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, 3 bin 864 aracı kontrol eden ekipler, 195 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesti, 10 sürücünün ehliyetine el koydu.

        Denetimlerde 124 sürücü hakkında idari işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.

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