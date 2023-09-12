Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi Tunceli'de hız ihlali yaptığı tespit edilen 195 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktaları ile bazı ana caddelerde 4-12 Eylül tarihinde trafik denetimi gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, 3 bin 864 aracı kontrol eden ekipler, 195 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesti, 10 sürücünün ehliyetine el koydu.

Denetimlerde 124 sürücü hakkında idari işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.