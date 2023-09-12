Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi
Tunceli'de hız ihlali yaptığı tespit edilen 195 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Giriş: 12.09.2023 - 18:57 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:57
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktaları ile bazı ana caddelerde 4-12 Eylül tarihinde trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, 3 bin 864 aracı kontrol eden ekipler, 195 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesti, 10 sürücünün ehliyetine el koydu.
Denetimlerde 124 sürücü hakkında idari işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi.