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        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:26
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        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Atatürk Mahallesi’nde çevresinde evler bulunan kuru otlarla kaplı arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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