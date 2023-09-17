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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:21
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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Tunceli-Elazığ kara yolu Mameki Köprüsü mevkisinde otomobil şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) görevlileri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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