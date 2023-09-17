Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 22:20 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Merkez Çiçekli köyüne bağlı Tosuncuk mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık araziye sıçrayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Çemişgezek'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Çemişgezek'te İlköğretim Haftası kutlandı
        Tunceli'de vatandaşlar kuruttukları sebzelerden kışlık yiyecek hazırlıyor
        Tunceli'de vatandaşlar kuruttukları sebzelerden kışlık yiyecek hazırlıyor
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti
        Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Nazımiye ilçesini ziyaret etti
        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi
        Tunceli'de hız ihlali yapan 195 sürücüye ceza kesildi