Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli’de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkez Çiçekli köyüne bağlı Tosuncuk mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık araziye sıçrayan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.