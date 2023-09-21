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        Tunceli'de İlköğretim Haftası kutlandı

        Tunceli'de İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:12 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:13
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        Tunceli'de İlköğretim Haftası kutlandı
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        Tunceli'de İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Moğultay Mahallesi'ndeki Latif Büyükdağ İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda, öğrenciler şiirler okuyup hazırladıkları gösterileri sergiledi.

        Etkinliğe, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Serdar Parlak, Vali Yardımcısı Kemal Sefa Gökmenoğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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