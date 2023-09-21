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        Tunceli'de hız ihlali yapan 118 sürücüye ceza kesildi, aranan 2 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polisin trafik ve asayiş denetimlerinde 118 sürücüye hız ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı, aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:40
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        Tunceli'de hız ihlali yapan 118 sürücüye ceza kesildi, aranan 2 şüpheli yakalandı
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        Tunceli'de polisin trafik ve asayiş denetimlerinde 118 sürücüye hız ihlali nedeniyle cezai işlem uygulandı, aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra trafik ihlallerinin önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda il merkezinde 11-21 Eylül tarihlerinde trafik denetimi yapan ekipler, 3 bin 642 aracı kontrol ederek 118 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza uyguladı.

        Denetimlerde 23 sürücünün ehliyetine el koyuldu, 96 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 24 araç trafikten men edildi.

        Asayiş denetimlerinde de 6 bin 587 kişinin kimlik kontrolünü yapıldı, aranan 2 şüpheli yakalandı.

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