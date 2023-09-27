Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de hız ihlali yapan 112 sürücüye ceza kesildi, aranan 4 şüpheli yakalandı

        Tunceli'de polisin yaptığı denetimlerde hız ihlali yapan 112 sürücüye cezai işlem uygulandı, aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de hız ihlali yapan 112 sürücüye ceza kesildi, aranan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de polisin yaptığı denetimlerde hız ihlali yapan 112 sürücüye cezai işlem uygulandı, aranan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Ekipler, bu kapsamda son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 6 bin 538 kişiyi kontrol ederek aranan 4 şüpheliyi yakaladı, 2 tabanca ele geçirdi.

        Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 250 kişiyi bilgilendiren ekipler, trafik denetimlerinde 3 bin 220 aracı kontrol etti.

        Denetimlerde 112 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi, 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Türkiye'nin yeni kültür rotası!
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Kurye cinayetinde karar çıktı!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        Merdiven altı peynir işletmesine baskın!
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Ukrayna'nın 'öldürdük' dediği Rus komutan ortaya çıktı
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Tunceli'de sahte kiralık ev ilanıyla kaparo dolandırıcılığı yapan şüpheli t...
        Tunceli'de sahte kiralık ev ilanıyla kaparo dolandırıcılığı yapan şüpheli t...
        Tunceli'de kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutukla...
        Tunceli'de kiralık ev ilanıyla kapora dolandırıcılığı yapan şüpheli tutukla...
        Tunceli'de kadınların "orcik" mesaisi başladı
        Tunceli'de kadınların "orcik" mesaisi başladı
        Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Anadolu Fay Hattı uyarısı: Zamanı dolmuş vey...
        Prof. Dr. Naci Görür'den Kuzey Anadolu Fay Hattı uyarısı: Zamanı dolmuş vey...
        Tunceli'de 18 yıl hapisle aranan firari hükümlü tutuklandı
        Tunceli'de 18 yıl hapisle aranan firari hükümlü tutuklandı
        Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçilen Tunceli Müzesi turist beklentis...
        Avrupa'nın en iyi müzelerinden biri seçilen Tunceli Müzesi turist beklentis...