Tunceli'de hız ihlali yapan 112 sürücüye ceza kesildi, aranan 4 şüpheli yakalandı

Tunceli'de polisin yaptığı denetimlerde hız ihlali yapan 112 sürücüye cezai işlem uygulandı, aranan 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik ihlallerinin önlenmesi, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada yaptıkları asayiş denetimlerinde 6 bin 538 kişiyi kontrol ederek aranan 4 şüpheliyi yakaladı, 2 tabanca ele geçirdi.

Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında 250 kişiyi bilgilendiren ekipler, trafik denetimlerinde 3 bin 220 aracı kontrol etti.

Denetimlerde 112 sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesildi, 56 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.