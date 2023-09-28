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        Munzur Gözeleri'nde 200 kişinin katılımıyla çevre temizliği yapıldı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:31
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        Munzur Gözeleri'nde 200 kişinin katılımıyla çevre temizliği yapıldı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bulunan Munzur Gözeleri'nde yaklaşık 200 kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı, doğanın korunması ve çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla etkinlik organize etti.

        Bu kapsamda bir araya gelen yaklaşık 200 kişi, araçlarla ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Ziyaret köyüne götürüldü.

        Gerekli hazırlıklarını yapan katılımcılar, daha sonra gruplar halinde Munzur Gözeleri'ni gezerek doğaya atılan çöpleri topladı.

        Kamyonlara bindirilen plastik, naylon ve şişe gibi atık malzemeler Kurudere mevkisindeki çöplüğe taşındı.

        Etkinliğe, Kaymakam İsmail Erdoğan, Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İlçe Emniyet Amiri Erdoğan Çolaker, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Gökdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci, kurum müdürleri, polisler, askerler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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